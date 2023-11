Angajaţii Ford Motor, General Motors şi Stellantis au aprobat prin vot acordurile pentru noile contracte de muncă Lucratorii UAW ai Ford au fost ultimii dintre producatorii auto din Detroit care au ratificat pactul, dupa lucratorii General Motors, care au aprobat acordul lor joi si muncitorii Stellantis, care si-au dat si ei acordul, potrivit voturilor preliminare publicate vineri de sindicat. Conform instrumentului de urmarire a voturilor UAW, care nu era inca finalizat, acordul Ford a fost sustinut de 68,2% dintre cei aproape 35.000 de lucratori auto de la Ford care au votat. Au mai ramas cateva unitati de productie mai mici unde trebuia finalizat votul, dar nu sunt destui angajati in acele locatii pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Ratificarea contractului a fost respinsa de 55% dintre lucratorii din productie, in timp ce 69% dintre muncitorii calificati, inclusiv angajatii de intretinere si constructii, l-au sustinut, a declarat UAW Local 862, intr-o postare pe Facebook. Sindicatul nu a dezvaluit procentul total de voturi pentru…

- Presedintele UAW, Shawn Fain, a dezvaluit noi detalii despre acordul de munca, care include o crestere a salariilor cu 25%, beneficii de pensionare mai bune si alte imbunatatiri semnificative, care se vor desfasura pana in aprilie 2028, dupa ce liderii sindicali au convenit joia trecuta sa trimita acordul…

- Acordul propus va urma probabil un model stabilit cu doar cateva zile in urma de UAW si Ford, inclusiv o crestere a salariilor cu 25% pe parcursul contractului de 4 ani si jumatate, incepand cu o crestere initiala de 11%. Grevele au intrat in saptamana a saptea. Stellantis si-a inchis uzina de asamblare…

- Sindicatul United Auto Workers (UAW) a declansat marti o greva la o fabrica de asamblare a General Motors din Texas, care construieste profitabilele vehiculele utilitare sport de dimensiuni mari ale producatorului auto, intr-o noua extindere semnificativa a actiunilor greviste, pe fondul negocierilor…

- UAW a declarat ca alti 5.000 de muncitori intra in greva, ceea ce a adus numarul total de membri ai UAW aflati in greva la cei trei mari producatori americani de automobile, General Motors, Ford Motor si Stellantis, compania mama a Chrysler, la peste 45.000, in ziua 40 de greva. Muncitorii au dus greva…

- Prima greva simultana impotriva celor trei mari producatori auto din Detroit intra in a treia saptamana, extinzandu-se la uzina de asamblare Ford din Chicago si la fabrica de asamblare a GM din Lansing, Michigan, acoperind aproximativ 7.000 de muncitori, a spus Fain intr-un anunt. Acest lucru duce numarul…

- Sindicatul United Auto Workers (UAW), care ii reuneste pe angajatii celor trei mari producatori auto americani, a lansat vineri dimineata greve simultane la trei fabrici detinute de General Motors, Ford si Stellantis, compania mama a Chrysler, dand astfel startul celei mai ambitioase actiuni sindicale…

- Greva a inceput vineri, de la ora 04:00 GMT (7:00, ora Romaniei), in lipsa unui acord cu conducerea celor trei mari producatori auto din Statele Unite. “Pentru prima data in istoria noastra, vom face greva la toate cele trei Big Three”, a declarat Fain. Sindicatul United Auto Workers (UAW) anuntase…