Angajaţii din spitale care primesc şpagă ar putea rămâne fără contracte de muncă Ministrul Sanatații analizeaza aceasta posibilitate impreuna cu juriștii Angajații din spitale care primesc șpaga ar putea ramane fara contracte de munca. „Nu cred ca exista o solutie magica, dar trebuie sa iesim din zodia spagii. Sunt spitale din Romania in care acest fenomen nu mai exista. De aceea nu imi place sa dam vina pe pacienti, stiti bine ca unul dintre cliseele spagii este ca nu ii poti opri pe pacienti sa dea plicuri. Fals!”, a declarat ministrul Sanatații, Victor Costache. El spune ca „asteptam un punct de vedere al juristilor, daca se poate implementa in contractele care se semneaza… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doar o cincime dintre romani au facut achizitii online in 2018, fata de o medie de 60% inregistrata in Uniunea Europeana (UE), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Campionii achizitiilor online din UE au fost, anul trecut, locuitorii din Danemarca (84%), Marea…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 22.00 au votat in strainatate 376.461 de romani in turul II la alegerile prezidentiale. S-a depașit cu peste 80.000 de voturi prezența din primul tur in Diaspora, cand pana la ora 22.00 votasera 293.299 de romani. Clasamentul țarilor…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 20.00, au votat la sectiile deschise in strainatate 270.584 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Cei mai multi romani au votat in:Italia: 47.678Marea Britanie: 42.720Germania: 38.579Spania: 32.461Republica Moldova: 15.541Franta:…

- „Ludovic Orban este un om politic carismatic, matur, versat, tenace, cu un discurs bun. Merita sa fie prim-ministru pentru ca s-a implicat foarte mult in succesul moțiunii de cenzura, purtand negocieri cu fiecare parlamentar in parte. La fel face și acum pentru votul de investitura. Clasa politica…

- Victor Costache, propus de Victor Orban la Ministerul Sanatatii, a primit aviz pozitiv in comisiile de specialitate ale Parlamentului. Au fost 14 voturi ”pentru”, un vot ”impotriva” și 4 abțineri. In cadrul audierilor el a declarat ca guvernul care urmeaza sa se instaleze are de gestionat o serie de…

- Un preot il acuza pe chirurgul cardiac Victor Costache ca, acum doi ani, i-ar fi omorat soția din neglijența. Preotul Tudorica Mihalache a fost consternat sa citeasca despre propunerea pentru fotoliul de ministru al sanatații. Acesta este omul care mi-a bagat soția in mormant.preotul Tudorica Mihalache,…

- Romania e singura țara afectata care nu a solicitat pana acum derogari de la Comisie Intrebat, luni, la Sibiu, ce parere are despre initiativa legislativa privind vanatoarea cormoranilor, Petre Daea, ministrul Agriculturii, a spus ca este o problema importanta la nivelul Uniunii Europene si ca mai multi…

- Pe de alta parte, importurile de cereale s-au cifrat la 195,9 milioane de euro (plus 22,9%), rezultand un excedent de 834,8 milioane de euro.Exporturile de porumb au totalizat 532,031 milioane de euro, reprezentand 1,5% din total exporturi, iar cele de grau si meslin 450,419 milioane de…