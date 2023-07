Stiri pe aceeasi tema

- „ Tichetele de masa se acorda doar de catre privat, bugetarii au norma de hrana potrivit Legii 153, care este de aproximativ 345 lei brut/luna” este precizarea venita dinspre Ministerul Muncii. „Tot astazi crestem valoarea tichetelor de masa, masura anuntata deja din prima saptamana de guvernare, de…

- ”Avand in vedere ca valoarea acestor tichete a ramas neschimbata in ultimele doua semestre, desi pretul alimentelor, cat si al utilitatilor au crescut semnificativ, Executivul a decis majorarea in doua etape a acestei valori: de la 30 de lei la 35 de lei, incepand cu data de 1 august 2023, respectiv…

- In Romania va exista, conform noii legi a salarizari, o categorie de angajați la stat care vor primi, in momentul instalarii la locul de munca, echivalentul a cinci salarii minime pe economie. Care sunt angajații de la stat care pot sa primeasca cinci salarii minime pe economie Legea salarizarii, definitivata…

- Membri ai Uniunii Naționale a Sindicatelor Tesa din Sanatate protesteaza vineri, 16 iunie, la Ministerul Muncii. Angajații din sanatate sunt nemultumiti de modul de aplicare a Legii salarizarii unitare. „Lume, lume!!! «Orchestra» Uniunii va evolua, vineri, 16 iunie 2023, in fata Ministerului Muncii,…

- Salariile de baza ale personalului din sanatate si asistenta sociala si din aparare, ordine publica si securitate nationala se majoreaza de la 1 iunie la nivelul stabilit de Legea-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, pentru anul 2022, a anuntat joi Ministerul Muncii si…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu s-au intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentantii sindicatelor din Educatie, pentru a continua dialogul pentru rezolvarea problemelor semnalate in cadrul sistemului de invatamant. In plus, reprezentantii Guvernului…