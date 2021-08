Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FCSB a incheiat la egalitate, scor 1-1 (0-1), meciul sustinut, luni, pe Arena Nationala, in compania echipei Sepsi OSK, in etapa a VI-a a Ligii I. A fost primul meci pentru antrenorul Edward Iordanescu la conducerea tehnica a FCSB. Pentru FCSB a marcat Fl. Tanase, in minutul 58, iar…

- FCSB a remizat pe teren propriu cu Sepsi, scor 1-1, luni seara, pe Arena Naționala, in etapa a 6-a a Ligii I, la primul meci pentru Edward Iordanescu pe banca formației patronate de Gigi Becali. Sepsi a deschis scorul in minutul 36, prin Aganovic, iar FCSB a egalat prin Florin Tanase in minutul 58.…

- FCSB - Sepsi | Maria Iordanescu, sora lui Edi Iordanescu, noul antrenor al roș-albaștrilor, a trait la intensitate maxima partida de pe Arena Naționala. Toate detaliile despre FCSB - Sepsi, AICI! Sora antrenorului a vazut din tribune partida cu Sepsi, alaturi de tatal ei, Anghel Iordanescu. Aceasta…

- FCSB și Sepsi se intalnesc azi, de la 21:30, intr-o partida care inchide runda a 6-a din Liga 1. Partida de pe Arena Naționala va consemna debutul lui Edi Iordanescu intr-un nou mandat la gruparea roș-albastra. FCSB - Sepsi este un duel care pune fața in fața doua echipe cu un start modest de sezon.…

- Leo Grozavu, antrenorul lui Sepsi, a prefațat meciul cu FCSB de luni, ultimul al rundei #6 din Liga 1. Edi Iordanescu debuteaza luni la FCSB. Vicecampioana intalnește pe teren propriu Sepsi, de la ora 21:30. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom…

- Edi Iordanescu, noul antrenor al lui FCSB, cheama cați mai mulți suporteri roș-albaștrii la meciul cu Sepsi de luni, partida ce consemneaza debutul tehnicianului pe banca vicecampioanei. Antrenorul roș-albaștrilor le-a transmis un mesaj video fanilor, pe care-i așteapta alaturi de echipa. „Maine eu…

- FCSB a fost invinsa de echipa kazaha Sahtior Karaganda cu scorul de 2-1 (1-0, 2-1), dupa prelungiri, joi, in mansa secunda a turului al doilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, pe Stadionul ''Vazghen Sargsian'' din Erevan. Se vor executa lovituri de departajare de la 11 metri.Mihail…

- Ajunși in București inca de sambata sau de duminica unii dintre ei, fanii au umplut terasele din Centrul Vechi, acolo unde berea a fost la mare cautare.Imbracați precum niște adevarați suporteri, aceștia au vizitat și obiectivele turistice din București, calatoria in Romania transformandu-se intr-o…