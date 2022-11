Stiri pe aceeasi tema

- Zeci pe persoane s-au strans, astazi, pentru a-l conduce pe Andrei pe ultimul drum. Tanarul de 19 ani, mort in accidentul provocat pe 1 Noiembrie de prietenul sau, este inmormantat astazi la biserica din comuna sa natala, Priboieni. Citește și: Pasagerul mort, iar șoferul risca sa ramana fara un picior…

- Marți seara, in comuna Dobrești, doi tineri au fost victime intr-un tragic accident petrecut din cauza vitezei excesive. Inițial, mașina s-a lovit de un stalp, iar apoi a ricoșat intr-un copac și s-a rasturnat in șanț. Autoturismul, ultimul model, cu sute de cai putere sub capota, s-a facut praf iar…

- Marți seara, in comuna Dobrești, doi tineri au fost victime intr-un tragic accident petrecut din cauza vitezei excesive. Inițial, mașina s-a lovit de un stalp, iar apoi a ricoșat intr-un copac și s-a rasturnat in șanț. Autoturismul, ultimul model, cu sute de cai putere sub capota, s-a facut praf iar…

- Un tanar de 18 ani a murit, marti seara, dupa ce autoturismul in care se afla a lovit un stalp si s-a rasturnat, pe un drum judetean din localitatea argeseana Dobresti, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- "In data de 30 septembrie a.c., la propunerea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, Tribunalul Buzau a emis mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 zile fața de o persoana cercetata sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de influența. In fapt,…

- Oamenii sunt invitați sa participe la conducerea pe ultimul drum a lui Radu Petru, un tanarul din Teiuș care a fost implicat intr-un accident rutier grav la inceputul lunii septembrie și care și-a pierdut viața in cursul zilei de ieri, la un spital din Targu Mureș. „Inca un suflet dependent de adrenalina…

- La data de 13 septembrie a.c, in jurul orei 21:30, o patrula de siguranta publica din cadrul Politiei Statiunii Slanic Moldova, in timp ce efectua serviciul de patrulare pe DN12B, pe strada 1 Mai, a depistat in trafic, un autoturism condus de o tanara de 18 ani, din Onești care nu poseda permis de conducere…

- DURERE… Au inghenunchiat de durere langa sicriu, dar și pe drumul catre cimitir parinții, frații, rudele și chiar prieteni pentru care moartea lui Aurel Pintea, unul dintre cei doi tineri inecați la Costinești, a fost un șoc de neconceput! Tanarul de 21 de ani a fost adus acasa, la Crețeștii de Jos,…