Islanda - Romania 0-2. Andrei Rațiu (23 de ani), fundașul dreapta de la Huesca, a debutat la prima reprezentativa in duelul cu nordicii. Toate detaliile despre Islanda - Romania, AICI! „Azi am aflat ca voi fi titular. Mai bine așa, nu aș fi preferat sa știu de ieri. Sunt de la 6 ani in Spania, eu gandesc in spaniola. Vin in Romania doar pentru naționala. Ma descurc mai greu cu limba, ma gandesc inainte de a rosti orice cuvant. ...