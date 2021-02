Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul prezidențial Andrei Muraru va fi numit ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, anunța Antena3. Informația, confirmata din mai multe surse politice, vine in contextul in care...

- Consilierul prezidențial Andrei Muraru va fi numit ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, au declarat surse politice, potrivit hotnews.ro. Anunțul vine in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind rechemarea lui George Maior din funcția de…

- Consilierul prezidențial Andrei Muraru va fi numit ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, au declarat surse politice, potrivit hotnews.ro. Anunțul vine in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind rechemarea lui George Maior din funcția de…

- Ministrul Justitiei: Avem in prim-plan reacția severa a statului impotriva criminalitații organizate și corupției „Lucram la o agenda comuna Guvern - Sistem Judiciar - și (pentru componenta legislativa) Parlament - care sa puna in prim-plan reacția severa a statului impotriva criminalitații organizate…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) dezbate, miercuri, sesizarile presedintelui Klaus Iohannis si Guvernului asupra legii privind regimul fiscal derogatoriu pentru terenurile din insule si grinduri. Seful statului a transmis Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra legii…

- Ministerul Justiției a anunțat miercuri ca propune Guvernului sa atace la Curtea Constituționala legea inițiata de deputatul PSD Catalin Radulescu ”Mitraliera”, care ii scapa de inchisoare pe cei inculpați pentru evaziune, daca prejudiciul este de pana la 100.000 de euro și daca aceștia il achita integral,…

- „La insistentele noastre, terenul fostului stadion republican a fost intors in proprietatea statului”, sustine Partidul Socialistilor. Ieri, 3 decembrie, in Parlament a fost votata abrogarea legii care autoriza vanzarea terenului catre Statele Unite ale Americii pentru construirea unui nou complex al…

- Deputații au solicitat azi ca procurorul sa fie audiat saptamâna viitoare în plenul Parlamentului în dosarul jafului bancar. Propunerea înaintata de Platforma DA a fost susținuta în unanimitate de deputați. Într-un comunicat emis de serviciul de presa…