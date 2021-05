Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a petrecut in jurul panzului, pe Calea Șagului, in apropiere de Metreo. Doua mașini și o autoutilitara au fost implicate, in care se aflau șase persoane. In urma impactului, un om a murit, iar alți trei au ajuns la spital. ”Am fost solicitați sa intervenim la un accident rutier pe Calea…

- Cunoscutul cantareț Victor Socaciu, indragit de publicul din Alba Iulia și o prezența constanta in oraș la Festivalul de Folk ”Ziua de Maine”, este internat in stare grava, intr-un spital din București, dupa ce a fost infectat cu coronavirus. Potrivit presei centrale, artistul are plamanii afectați…

- Cunoscutul bucatar Adrian Pop a murit la spital, marți seara, dupa ce a fost adus in coma, cu lovituri multiple. El participase, la sfarșitul saptamanii trecute, la o petrecere din Apahida, judetul Cluj, unde se presupune ca ar fi fost batut. La eveniment au participat și mai mulți polițiști, potrivit…

- Șoferița care a provocat accidentul de sambata in urma caruia au murit cele doua fete a fost reținuta pentru 24 de ore la finalul audierilor de la Brigada Rutiera de luni seara.Femeia a fost dusa in Arestul central al Poliției, luni seara, in jurul orei 19.00.Marți, procurorii vor propune arestarea…

- Doua fetite au fost lovite de o masina, in cartierul Andronache din Bucuresti, dupa ce o soferita a pierdut controlul volanului, a lovit un stalp si a ricosat pe trotuar. Revoltati, cativa cetateni le-au atacat pe cele doua femei din autoturismul implicat in accident.

- Imagini accident infiorator din cauza numarului mare de victime. Doua persoane au murit, iar alte șapte au fost duse la spital. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Un grav accident rutier s-a produs vineri…

- BUCUREȘTI, 12 feb – Sputnik. Legenda muzicii jazz, marele pianist, compozitor și lider de band Chick Corea, a decedat ”de o forma rara de cancer” la varsta de 79 de ani. Promotorul stilului liber jazz fusion, are compoziții devenite clasice și este considerat unul dintre cei mai mari pianiști…