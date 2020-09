Andrei Caramitru cere plecarea lui Barna și Cioloș din fruntea USR-PLUS: Rezultatele la locale, o catastrofă de proporții epice Andrei Caramitru, una dintre vocile vizibile pe rețelele sociale din zona USR, califica scorul obținut de USR-PLUS la alegerile locale &"o catastrofa de proporții epice&" și cere plecarea lui Dan Barna și a lui Dacian Cioloș din fruntea Alianței.



&"Scorul politic la nivel Național (ala care conteaza pentru parlamentare) e sub 9%. Un piculeț doar peste Ponta. PMP a câștigat mai mulți primari în țara. Un dezastru de proporții epice care NU poate fi justificat. Nu poți cadea de la 22 la suta la 9 și sa explici cu tot felul de artificii&", a scris Andrei Caramitru, pe contul sau… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

