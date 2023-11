Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a sasea a Superligii feminine de fotbal i a adus o victorie la scor echipei Farul Constanta, care a dispus cu 5 0 2 0 de ACS Tg. Mures 1898, intr o partida jucata la Ovidiu. Pentru echipa de pe litoral au marcat Deca 4, 70 , Laiu 19, 57 si Istrate 69 .Echipa feminina a Farului si a continuat parcursul…

- Jucatorii Petrolului au pus „tunurile” pe Istvan Kovacs dupa penalty-ul neacordat. Victoria clujenilor a fost marcata insa de o faza controversata, dupa ce Istvan Kovacs nu le-a oferit penalty celor de la Petrolul, la meciul din Gruia. Partida dintre CFR Cluj și Petrolul Ploiești s-a incheiat cu 1-0.…

- Gica Hagi a facut scandal dupa Farul-FCSB 0-1. Antrenorul campioanei a fost nemulțumit de prestația elevilor sai, dar și de decizia lui Sebastian Colțescu, care i-a acordat un penalty vicecampioanei. Partida dintre Farul Constanța și FCSB s-a incheiat cu scorul de 0-1 și a reprezentat derby-ul etapei…

- Gheorghe Hagi, Constantin Budescu si Louis Muntanu au prefatat din partea campioanei Farul Constanta meciul cu FCSB. Arena principala a bazei Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste, duminica, 17 septembrie 2023, derby ul etapei a noua din Superliga, Farul Constanta ndash; FCSB, primele doua clasate…

- Tudor Baluța, mesaj de lupta inainte de Farul – FCSB. Jucatorul lui Gica Hagi a vorbit despre derby-ul din etapa a 9-a a noului sezon de Liga 1. Meciul dintre Farul Constanța și FCSB va avea loc duminica, de la ora 21:45. Partida va putea fi urmarita in format live text pe AS.ro. Tudor Baluța, […] The…

- Probleme pentru Gica Hagi inainte de HJK Helsinki – Farul. Tehnicianul campioanei are un jucator incert pentru partida din play-off-ul UEFA Conference League. Partida dintre HJK Helsinki și Farul Constanța conteaza pentru returul din „dubla” pentru calificarea in grupele UEFA Conference League. In meciul…

- Marius Lacatus, reactie dura dupa ce a aflat ca FCSB va juca meciul cu Universitatea Craiova in Ghencea. Dupa meciurile cu CFR Cluj si Nordsjaelland, in care FCSB a jucat cu stadionul plin, echipa lui Elias Charalambous va reveni pe stadionul Steaua. Partida cu Universitatea Craiova, programata in etapa…

- Basarab Panduru l-a ridicat in slavi pe Budescu dupa golul splendid cu Flora Tallinn. Constantin Budescu a marcat cu exteriorul in minutul 18 al returului cu Flora Tallinn din turul 3 preliminar al Conference League. Balonul a lovit transversala inainte de a intra in plasa. Basarab Panduru l-a ridicat…