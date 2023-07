Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Stephan Pelger s-a stins din viața a șocat intreaga lume mondena! In cursul zilei de ieri, unul dintre cei mai iubiți creatori de moda din Romania a fost gasit fara suflare in atelierul sau, dupa ce a decis sa iși inchie socotelile cu viața. Andreea Raicu a transmis un mesaj emoționant prin…

- Andreea Raicu este „nemiloasa” atunci cand vine vorba despre alte vedete și hainele pe care le imbraca. Vedeta a dezvaluit ca, daca ar putea, i-ar schimba Zanei stilul vestimentar, potrivit click.ro. Invitata la emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, Andreea Raicu a fost intrebata care este vedeta…

- Actrița Olga Balan, care și-a gasit succesul in Italia, unde este iubita și apreciata, este nevoita sa iși amane nunta din cauza ratelor tot mai mari. Viața s-a scumpit tare in peninsula, așa ca e nevoita sa lucreze.”In iunie, eu și Dragoș (n.red. fotograful Dragoș Zaharia) plecam in Italia, cu proiecte…

- Andreea Raicu este una dintre cele mai apreciate și iubite vedete din Romania. Se știe despre vedeta ca a avut mai multe relații cu barbați celebri, insa nu mulți știu cu cine. Actrița s-a iubit cu Tudor Chirila, dar și cu alte nume sonore. Iata alaturi de cine a petrecut ani din viața ei!

- Este zi de sarbatoare in familia Larisei Udila și asta pentru ca ea iși sarbatorește ziua de naștere. Vedeta a implinit astazi frumoasa varsta de 26 de ani. Cu ocazia acestei zile speciale, vedeta a facut o postare emoționanta pe rețelele personale de socializare. Iata cum a petrecut ea alaturi de cele…

- Doi tineri soți din Romania și-au gasit sfarșitul intr-un teribil accident rutier petrecut in regiunea Apulia (Puglia) din Italia. Tragedia s-a petrecut joi noaptea. In accident au fost implicate doua mașini, un Fiat Punto și un Fiat Grande Punto. Cei doi romani, un barbat de 30 de ani și o femeie de…

