Fostul model și vedeta de televiziune a ieșit in spațiul public și a povestit intr-un filmuleț și a scris pe rețelele de socializare prin ce a trecut. Andreea Raicu a povestit ca mama ei s-a infectat cu coronavirus. Imediat au inceput comentariile negative și chiar a fost intrebata cu cat... The post Andreea Raicu, criticata dupa ce mama ei a facut coronavirus appeared first on Tabu .