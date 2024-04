Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe instituții și-au propus sa aiba grija de lupul filmat pe Drumul de Poiana Brașov, dar primarul Brașovului Allen Coliban vrea sa il salveze, ca sa fie și lupul, și cetațenii in siguranța.

- Un lup a fost surprins alergand in urma unui biciclist care cobora, in viteza, pe Drumul de Poiana . Un lup a fost surprins in Poiana Brașov , in timp ce alerga in spatele unui biciclist. Evenimentul a avut loc, duminica, 7 aprilie, cand un lup a fost surprins pe Drumul de Poiana, alergand cu viteza…

- In 2020 la conducerea primariei Godeanu a venit Sabina Gheorghieci, soția fostului primar. Totul dupa ce Ionica Gheorghieci a fost condamnat la inchisoare cu suspendare in 2017, iar timp de 5 ani nu a mai avut voie sa ocupe vreo funcție publica.Acum, dupa ce timp de 4 ani soția i-a ținut locul cald…

- Clotilde Armand a trimis muncitorii de la ADP Sector 1 sa taie gardul ridicat de Dana Budeanu de la intrarea pe strada unde locuiește. Edilul spune ca vedeta nu a ținut cont de amenda de o mie de lei pe care a primit-o și nu a demolat construcția ilegala.„Sunt persoane care cred ca daca au influența…

- Guvernul s-a intrunit joi, 14 martie, intr-o sedinta extraordinara pentru a aduce modificari la una dintre hotaririle sale anterioare. Este vorba despre decizia de a initia negocieri si de a semna un Memorandum de intelegere trilateral intre Ministerul Mediului, Societatea Silvica a Fondului de Depozit…

- Iordanca-Rodica Iordanov a venit cu o reacție, dupa demisia de la Ministerul Mediului. „Este o decizie politica pe care a luat-o partidul cu domnul Recean impreuna și cu asta mergem inainte”, a declarat Iordanov pentru AGORA . La scurt timp, fosta ministra a venit cu un mesaj și pe pagina sa de facebook.

- Modernizarea infrastructurii, implementarea proiectelor la nivel local și importanța valorificarii resurselor financiare externe disponibile pentru dezvoltarea regiunii au fost discutate la intrevederea prim-ministrului Dorin Recean cu reprezentanții autoritaților publice locale și ai serviciilor desconcentrate…