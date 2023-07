Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele romane de tenis Andreea Prisacariu si Anca Todoni s-au calificat, luni, in optimile de finala ale turneului BCR Iasi Open (WTA 125), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, anunța Agerpres.Prisacariu (23 ani, 339 WTA), beneficiara unui wildcard, a trecut de Oana Gavrila (25 ani, 478…

- Jucatoarea roman de tenis Andreea Prisacariu s-a calificat luni in optimile turneului de la Iasi, BCR Open, dupa ce a dispus in 16-imi de Oana Gavrila. Si Tamara Zidansek, favorita numarul 6 a turneului, s-a calificat in optimi.Andreea Prisacariu (23 de ani, nr 364 WTA) a invins-o pe Oana Gavrila…

- Belarusa Victoria Azarenka, fost lider mondial al tenisului feminin, s-a calificat vineri in optimi de finala la Wimbledon in dauna rusoaicei Daria Kasatkina dupa doua seturi fara istoric, 6-2, 6-4.Victoria Azarenka, locul 20 WTA, este favorita numarul 19 la al treilea turneu de Mare Slem al anului,…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Muchova s-a calificat joi in finala turneului de la Roland-Garros, dupa ce a invins-o in semifinale pe Aryna Sabalenka, din Belarus.Karolina Muchova (26 de ani, locul 43 WTA) a reusit surpriza invingand-o pe Aryna Sabalenka (25 de ani, locul 2 WTA) in trei seturi,…

- Tenismanul norvegian Casper Ruud, numarul 4 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros, invingandu-l in patru seturi, 4-6, 6-4, 6-1, 6-4, pe chinezul Zhizhen Zhang (locul 71 ATP), intr-o partida disputata sambata.Ruud (24 ani), finalistul editiei trecute…

- Norvegianul Casper Ruud, locul 4 ATP, s-a calificat, miercuri, in semifinalele turneului de categorie ATP Masters 1000 de la Roma.Ruud a trecut in sferturi de argentinianul Francisco Cerundolo, numarul 31 mondial, scor 7-6 (5), 6-4, in doua ore si cinci minute, conform News.ro. CITESTE SI Romania…

- Doi jucatori din top 10 mondial, grecul Stefanos Tsitsipas si americanul Taylor Fritz, s-au calificat, luni, in optimile de finala ale turneului de tenis ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.705.780 de euro.Tsitsipas, numarul cinci mondial, a trecut in turul al treilea de argentinianul…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Madrid, dupa ce a invins-o in doua seturi, 6-3, 6-2, pe americanca Bernarda Pera, intr-o partida disputata duminica.Swiatek (21 de ani) a avut nevoie de 75 de minute pentru…