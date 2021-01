Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul AUR, Diana Șoșoaca, a depus plangere la Parchet in cazul morții fostului ministru Bogdan Stanoevici. Ea e convinsa ca actorul nu a murit de COVID, ci din cauza infecțiilor nosocomiale din spital. Ieri, trupul neinsuflețit al actorului a fost depus la capela Cimitirului Bellu. Senatoarea AUR…

- Presa de peste ocean anunța in aceasta dimineața decesul sorei fostului președinte George Bush, la varsta de 94 de ani. Nancy Bush Ellis, a murit la varsta de 94 de ani, din cauza complicațiilor COVID-19. Nancy Bush Ellis, s-a remarcat printre celebra ei familie republicana pentru susținerea cauzelor…

- Un copil din Caransebes, de doar 10 ani, sufera de o boala foarte rara. Stancu Robert a fost diagnosticat cu sindromul Budd-Chiari, o boala foarte grava care afecteaza ficatul si da sanse minime la viata.

- #Curațenie&Culoare - renovarea completa a unei secții a Institutului Național de Sanatate a Mamei și Copilului Alessandrescu-Rusescu București și dotarea cu aparatura a Ambulatoriului Sfarșitul anului 2020 reprezinta pentru Asociația Zi de Bine un nou inceput. Astfel, pe langa cauzele ONG-urilor partenere…

- Fiind implicați in tot soiul de afaceri ilegale, membrii gruparii mafiote Sportivii au ajuns și in dosarul lui Alex Bodi, iar, teoretic, ar trebuie sa fie anchetați de procurori. Alex Bodi, implicat in afaceri și cu Clanul Sportivilor?! Astfel, in ancheta DIICOT ce vizeaza faptele de crima organizata…

- Ana-Maria Mocanu și Denisa Despa sunt din nou in conflict, și nu este o mirare ca motivul divergenșelor sunt tot din cauz aunui barbat. Cele doua dive și-au aruncat vorbe grele, iar reproșurile dintre fostele prietene nu sunt dleoc ușor de digerat.

- In judetul Botosani sunt sute de batrani cu boli cronice care se plang ca risca sa moara cu zile. Traiesc in sate fara niciun fel de asistenta medicala, nu au bani sa mearga dupa medicamente la oras si nici nu are cine macar sa le elibereze retete compensate. Majoritatea au pensii sociale.

- O noua bomba lovește showbiz-ul romanesc! Alex Bodi a fost reținut pentru urmatoarele 24 de ore la sediul DIICOT! Ce acuzații i se aduc fostului soț al Biancai Dragușanu de catre autoritați? Afaceristul a fost saltat de catre mascați in aceasta dimineața, din propria locuința!