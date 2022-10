Andreea Esca a fost gazda unui eveniment caritabil și a purtat o rochie roz stralucitoare. Și Andra a fost prezenta la gala alaturi de Catalin Maruța.Pe 1 octombrie, in fiecare an, este marcata Ziua luptei impotriva cancerului de san cu scopul de a creste gradul de constientizare cu privire la cancerul de san si de a sublinia importanta informarii asupra acestei maladii. De asemenea, femeile trebuie a fi informate ca aceasta boala pote fi invinsa cu ajutorul programelor preventive.Și in acest an s-a organizat gala „Diamonds for life”, fiind deja la a 4-a ediție. Andreea Esca a fost gazda evenimentului…