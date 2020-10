Stiri pe aceeasi tema

- In 1989, Ozzy Osbourne a fost arestat pentru tentativa de omor. Artistul a incercat sa o ucida pe soția sa, Sharon. Recent, el a vorbit despre acel moment, informeaza Independent.Intr-un documentar intitulat The Nine Lives of Ozzy Osbourne (n.r. - Cele noua vieți ale lui Ozzy Osbourne), muzicianul a…

- Paramedicii au incercat pe Timesha Beauchamp (foto jos) sa o resusciteze pentru 30 de minute si au consultat un medic din camera de urgente. "Medicul a pronuntat pacientul decedat pe baza informatiilor medicale furnizate" de la fata locului, au comunicat pompierii.a Citeste si O familie aflata…

- Un om de afaceri a incercat sa-și ucida soția in timp ce se aflau in statiunea Mamaia. Un om de afaceri din Bucuresti a fost retinut, vineri, fiind acuzat ca a incercat sa-si ucida sotia in timp ce se aflau langa un jacuzzi plasat pe terasa apartamentului unde erau cazati. Un barbat a incercat sa-și…

- Un milionar din Bucuresti a fost retinut, dupa un gest cutremurator. Potrivit presei nationale, barbatul ar fi incercat sa-si omoare sotia in jacuzzi, la Mamaia. Barbatul este un cunoscut dezvoltator imobiliar, iar incidentul s-ar fi petrecut saptamana trecuta cand cei doi erau la mare. Este vorba despre…

- Un om de afaceri din Bucuresti a fost retinut, vineri, fiind acuzat ca a incercat sa-si ucida sotia in timp ce se aflau la Mamaia, scrie News.roParchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti informeaza ca, pe 14 august, procurori criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus…

- Un locuitor al orașului Otaci, raionul Ocnița a fost reținut in flagrant in timp ce oferea 15 mii ruble mita unui angajat al IP Ocnița al IGP. Potrivit unui comunicat emis de MAI, suspectul ar fi dat banii ca sa nu-i fie intocmit proces verbal, atunci cand a fost prins ca a incalcat masurile anti-epidemiologice.

- Un șofer de camion, cetațean al Romaniei, a incercat ca mituiasca un polițist din punctul de trecere Giurgiulești-Galați pentru a-i facilita trecerea frontierei. Incidentul s-ar fi produs in noaptea zilei de 5 august.

- Andreea Esca ar trebui sa ajunga saptamana viitoare in fața judecatorilor, intr-un proces in care este acuzata de un medic ca ar fi prezentat tendentios o știre. Vedeta a disparut de la pupitrul știrilor Pro TV, dupa ce ar fi fost infectata cu Covid-19. Primul interviu oferit de Andreea Esca,…