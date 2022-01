Andreea Bostanica, cea mai virala artista de pe TikTok Romania, lanseaza “Ce asculta inima”

Stiri pe aceeasi tema

- Nici bine nu a inceput anul și Andrei Banuța & NOSFE ne-au luat prin surprindere. Cei doi lanseaza vineri, 14 ianuarie, „Pe Limba Ta”, o piesa care cu siguranța te va face sa dansezi de la primul play, dar mai ales, care te va duce cu gandul mai departe decat ți-ai fi imaginat. Fericit pana... View…

- Holy Molly revine la scurt timp dupa lansarea “Shot a friend” cu o noua piesa și o noua poveste puternica – “Bang Bang”. Piesa reprezinta un semnal de alarma și un mesaj puternic de susținere persoanelor care trec prin momente grele in relațiile in care se afla sau in care au fost. Versurile și muzica…

- Videoclipul piesei “Prieten cu iubitul meu” o aduce in prim-plan pe Francisca intr-o ipostaza de film noir, ca și cand s-ar fi desprins de pe coperta unei reviste de moda și ar fi inceput sa se plimbe printr-un București pustiu. Luminile nopții, misterul privirilor, secrete ținute in semi-umbra, jocuri…

- NANE lanseaza ultima piesa drept single, inainte de marea lansare a albumului “CORDIAL” de pe 10 Decembrie. Piesa “BUCUREȘTI” este inspirata din celebrul refren “Fetițe dulci ca-n București”. Stilul R&B abordat pe acest nou album este regasit și in “BUCUREȘTI”. Ca stare generala, piesa este chill, relaxata…

- IRAIDA lanseaza “Hexes & Exes” impreuna cu o poveste de dragoste puternica, plina de frici și trairi intense, intr-un joc ce se repeta la nesfarșit. Pastrand caracteristicile genului dance, piesa este plina de energie, dinamica, și ruperi de ritm. Cele din urma te fac sa dai din cap fara sa ințelegi…

- Olivia Addams revine cu un nou single dupa hit-urile “Are we there”, “Dumb” și “Stranger”. Piesa “Chameleon” vorbește despre o lume colorata destinata celor ce iși traiesc viața dupa propriile reguli. Cei mai norocoși dintre noi traiesc dupa cum iși doresc, in propria bula, fara a ține cont de parerile…

- Sensibilitatea Irinei Rimes este arhicunoscuta publicului larg, dar asta nu o oprește sa ne-o arate din nou și din nou. De data aceasta l-a vrajit și pe Grasu XXL sa puna armura deoparte și sa scrie versurile profunde ale piesei “Prentru totdeauna”. Piesa lansata pe 7 Octombrie, primește astazi un videoclip…

- Iuliana Beregoi revine cu un nou single in atenția Generației Z – “Gucci și Prada”. Nu trebuie sa ne lasam inșelați de titlul, piesa fiind despre a ne regasi pe noi inșine, punand deoparte lucrurile materiale. Iuliana prezinta un mesaj puternic colegilor ei de generație care se pot simți compleșiți…