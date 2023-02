Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica și-a deschis hotel la Eforie Nord. Cum arata proprietatea! Andreea Banica și soțul ei, Lucian Mitrea, au inceput in urma cu aproape trei ani construcția unui hotel. Acesta este amplasat la mare, mai exact in stațiunea Eforie Nord. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita…

- In urma cu doi ani de zile, Andreea Banica și Lucian Mitrea, soțul ei, au inceput construcția hotelului lor pe litoral, in stațiunea Eforie Nord. Construcția e aproape gata, in vara aceasta va avea loc deschiderea oficiala. Pana atunci, cantareața a aratat primele imagini cu hotelul. Pe Facebook și…

- Vara aceasta, Andreea Banica și Lucian Mitrea, soțul ei, deschid in sfarșit hotelul de patru stele pe care l-au construit in stațiunea Eforie Nord, pe litoralul romanesc. Intr-un interviu pentru click.ro , vedeta a recunoscut ca abia așteapta marele moment și spera sa aiba clienți, sa iși recupereze…

- Hotelul de patru stele de la Eforie Nord, localitatea natala a artistei, este gata sa-și primeasca oaspeții. Artista a avut nevoie de trei ani pentru a ridica hotelul și pentru a-l face funcțional. In acest weekend ea iși va vedea visul cu ochii și va fi acolo cu intreaga familie.

- Parchetul European (EPPO) din Veneția (Italia) a confiscat ieri 1,6 milioane de euro, in cadrul unei anchete privind suspiciuni de frauda referitoare la dezvoltarea unor aparate mobile futuriste de tratare a apei, finanțate de UE, se arata intr-un comunicat al instituției. Ordinul de inghețare vine…

- In data de 13 decembrie 2022, Primaria Baia Mare a incheiat un nou contract subsecvent cu Asocierea SC Antrepriza Reparații și Lucrari – ARL Cluj SA – SC Construrom SA. Practic, obiectul contractului il reprezinta execuția de lucrari pentru ”Reparații și intreținere strazi in Municipiul Baia Mare”.…

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, regie autonoma aflata in subordinea Consiliului Județean Cluj, anunța implementarea unui nou proiect din fonduri europene in valoare de 35.992.492,22 lei, din care 98% reprezinta finanțarea Uniunii Europene și a Bugetului de Stat, iar 2% contribuția Aeroportului…

- Lucrarile de reabilitare și modernizare a DJ 108A: Bogdana – limita județ Cluj au fost recepționate, astazi, in prezența președintelui Consiliului Județean Salaj, Dinu Iancu-Salajanu, a vicepreședintelui Szilagyi Robert-Istvan și a administratorului public al județului, Marian-Paul Maghiu. „Aceasta…