Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cu aceasta ocazie, artista a dezvaluit ce iși dorește! Vedeta radiaza de fericire. Iata ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Organizația AUR Targu Mureș organizeaza sambata, 24 iunie, un eveniment special de sarbatorire a Drapelul Național. "Continuam tradiția de a ne arata respectul pentru istorie, pentru valorile naționale si iubirea pentru simbolurile țarii și in 24 iunie, de la ora 15.00 va invitam sa marcam Ziua Drapelului…

- Andreea Banica este una dintre cele mai indragite cantarețe din țara. De-a lungul timpului, aceasta a reușit sa aduca zambetul pe buze oamenilor, prin intermediul pieselor ei. Arista pare ca este implinita atat pe plan profesional cat și pe plan personal. Aceasta are doi copii, care ii fac viața mai…

- Sarbatoare mare in familia Simonei Halep! Mama ei, Tania, iși sarbatorește astazi ziua de nașetere, iar fiica ei a ținut sa impartașeasca pe rețelele de socializare o fotografie cu cea care i-a dat viața, și sa ii transmita un mesaj. Iata ce fotografie a publicat Simona Halep in urma cu puțin timp,…

- Vestea ca Ilinca Vandici și Andrei Neacșu divorțeaza a luat prin surprindere pe mulți. Vedeta KanalD a confirmat oficial desparțirea de soțul ei, dupa ce, in ultima perioada, au circulat tot mai multe speculații despre o posibila separare. La fel ca mulți anii, și Andreei Banica și-a aratat susținerea…

- Sarbatoare in familia Antoniei! Alex Velea a implinit 39 de ani, iar partenera lui i-a facut o surpriza romantica cu ocazia zilei sale de naștere. Cei doi au ales sa se bucure de o destinație de lux, astfel ca au mers in Dubai. Iata imaginile cu cei doi!

- SATU MARE, 8 mai 2023. Autonet Mobility Show a dovedit, o data in plus, ca reprezinta standardul evenimentelor dedicate profesioniștilor din domeniul auto. Ediția 2023, desfașurata in weekend-ul care a trecut, a depașit toate așteptarile, vizitatorii aratandu-se extrem de interesați atat de atracțiile…

- Sarbatoare mare in familia lui Cristian Daminuța! Soția fostului fotbalist de la Dinamo București, in perioada anului 2010, iși sarbatorește ziua de nastre. Alaturi de Madalina, fostul jucator de fotbal are doi copii minunați, un baiat și o fetița. Ce mesaj i-a transmis Cristian Daminuța parteneri sale…