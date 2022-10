Stiri pe aceeasi tema

- Scene cumplite, vineri, in casa Anamariei Prodan. Laurențiu Reghecampf, cu care impresara se afla in plin proces de divorț, a navalit inauntru și, beat fiind, a agresat-o și i-a adresat injurii și amenințari cu moartea. Martor la incident a fost chiar copilul cuplului, Laurențiu jr. Potrivit declarațiilor…

- Parinții unui copil mort de cancer doteaza Secția de oncologie pediatrica. Ei au donat 120.000 de euro pentru aparatura unica in Romania, fondurile provenind integral din donațiile facute pentru salvarea lui Calin Mihai.

- O banala operație de polipi s-a transformat intr-un coșmar pentru un adolescent de 17 ani. In urma biopsiei unui polip natal, Mircea a aflat ca sufera de limfom non-Hodgkin, iar de atunci zace pe un pat de spital așteptand o minune. Parinții, o familie simpla din Chișinau, au facut tot ce e omenește…

- Doi frați gemeni in varsta de 37 de ani s-au casatorit cu doua surori gemene identice in varsta de 35 de ani. Cele doua cupluri au cate un copil, iar micuții nu sunt doar verișori, ci și frați genetici, potrivit New York Post. Cei doi copilași au un an și s-au nascut la trei luni diferența, in Virginia,…

- STATISTICI TRISTE… Sapte din zece copii din mediul rural nu au fost niciodata intr-o vacanta sau tabara la mare, iar sase din zece nu au mers niciodata in tabara la munte, conform unui sondaj realizat de World Vision Romania in randul parintilor care au copii in clasele I-IV in comunitatile rurale.…

- BIZAR… S-au inmulțit rozatoarele prin Huși, in așa fel incat și-au facut galerii cu ieșire la trotuare și, din cand in cand, mai pleaca la promenada ziua in amiaza-mare! Azi, de pilda, pe strada A. I. Cuza, trecatorii i-au putut vedea pe „curajoși”, ba chiar i-au și filmat. Copii s-au speriat, iar imaginea…

- Mirela Vaida și-a surprins fanii cu o veste neașteptata. Prezentatoarea de la „Acces Direct” iși mai dorește copii și nu exclude varianta de a deveni mama pentru a patra oara. Prezenta la petrecerea lui Pepe, prezentatoarea de la Antena Stars a facut o gluma cand a vazut-o pe Alina Pușcaș cu fiul artistului…