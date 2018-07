Internationalul german Andre Schurrle revine in Premier League, de aceasta data la Fulham, dupa doua sezoane petrecute la Borussia Dortmund, informeaza news.ro

Jucatorul de 27 de ani va evolua la Fulham sub forma de imprumut de la Borussia Dortmund in urmatoarele doua sezoane.

Schurrle a castigat Cupa Mondiala cu Germania in 2014, insa nu a fost inclus in lotul pentru editia din acest an.

El a mai jucat in Premier League la Chelsea, in perioada 2013-15, in care a fost imprumutat si la VfL Wolfsburg.

Andre Schurrle are 57 de selectii in nationala Germaniei.