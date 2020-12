Stiri pe aceeasi tema

- Andrada Precup este caștigatoarea X Factor 2020, un sezonul cu totul special și datorita condițiilor, dar mai ales datorita concurenților! Aseara, telespectatorii au fost cu ochii pe confruntarile finale din cel de-al noualea sezon X Factor. Show-ul difuzat de Antena 1 s-a impus ca lider de audiența…

- Finala X Factor 2020, sezonul 9, are loc vineri seara, la Antena 1, de la 20.30. Printre cei 4 finalisti se afla si Andrada Precup, o adolescenta care ne-a lasat muti de incantare in toate editiile de pana acum. Andrada nu vede, insa are auz absolut si o voce ca o gura de Rai.

- Ștefan Banica, Loredana, Delia și Florin Ristei și-au ales fiecare cate un concurent alaturi de care cred ca pot caștiga marea finala X Factor sezonul 9 de astazi, de la 20.00, la Antena 1! Fiecare dintre ei așteapta un adevarat spectacol de la concurenții care au ajuns pana in aceasta etapa: Adrian…

- Cei 28 de concurenți grupați in 11 trupe vor trece prin emoțiifantastice in aceasta seara, de la 20.30, la Antena 1, impreuna cu mentorulFlorin Ristei, aflat și el pentru prima data in Bootcamp. Saptamana aceasta este randul Deliei și al lui Florin Risteisa faca alegeri dificile, avand doar trei locuri…

- Ultima ediție de audiții din acest sezon X Factor a trimis doi noi concurenți in grupele Loredanei și cea a lui Florin Ristei, seara trecuta, la Antena 1, in timp ce Ștefan Banica și Delia, care mai au un singur loc disponibil, s-au vazut nevoiți sa ia decizii dificile.

- O prestație fantastica ridica in picioare jurații X Factor, in aceasta seara, de la ora 20.30, la Antena 1, iar cu toții sunt de acord ca tanara din fața lor poate pleca acasa cu marele trofeu din cel de-al noualea sezon.

- Andrada Precup le-a avut pe toate pe scena X Factor. Jurații nu au rezistat prea mult pe scaune dupa ce a inceput sa cante piesa "Proud Mary" la preselecțiile celui mai tare show de talente din 2020, ba chiar au rasplatit-o cu 4 de DA pentru prestația ei.