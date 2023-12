Stiri pe aceeasi tema

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 1,16%, la cel mai redus nivel din 15 martie, potrivit datelor LSEG. Pierderile au fost conduse de sectorul auto, cu o scadere de 2,12%, deoarece actiunile Renault au coborat cu 7%, dupa ratarea asteptarilor privind veniturile. Actiunile…

- Un bancher din Londra care lucra la Citibank a fost concediat dupa ce a decontat doua sandvișuri și doua cafele pe care le-a imparțit cu partenerul sau intr-o delegație. Szabolcs Fekete, care a susținut ca a consumat singur alimentele comandate, și-a dat in judecata angajatorul, dar a pierdut procesul.

- Armata rusa se confrunta cu o „criza psihologica” a soldaților sai, afirma Ministerul britanic al Apararii intr-o noua evaluare bazata pe sursele sale secrete asupra razboiului din Ucraina.

- Autoritațile din Stockholm vor sa interzica in anumite zone accesul automobilelor care funcționeaza cu benzina și motorina. Masura va fi aplicata din anul 2025 și este una din cele care se spera sa contribuie la reducerea poluarii urbane, transmite Bloomberg . Spațiul dintre centrul financiar si principala…

- Fostul rege spaniol Juan Carlos, plecat in exil, a obtinut castig de cauza vineri, 6 octombrie, impotriva fostei sale amante Corinna Larsen, care i-a cerut 150 de milioane de euro despagubiri morale pentru hartuire, dar justitia britanica si-a declinat competenta in acest dosar, scrie Agerpres preluand…

- Ministrul britanic al Apararii, Grant Shapps, a dezvaluit intr-un interviu ca guvernul de la Londra intenționeaza sa trimita instructori militari in Ucraina, in plus fața de antrenarea forțelor armate ucrainene in Marea Britanie sau in alte țari occidentale, așa cum se intampla in prezent. Pana acum,…

- Doi frați gemeni au ales un mod inedit de a arata lumii care tip de dieta este mai sanatoasa pentru oameni. Unul a ales sa devina vegan, iar celalalt a continuat sa manance carne. Ross și Hugo Turner au luat parte, potrivit atlas-geografic.net , la un studiu care a presupus ca unul dintre ei sa treaca…