Stiri pe aceeasi tema

- Inegalitatea de sanse si discriminarea nu sunt percepute in Romania, din pacate, ca probleme presante, dar statisticile furnizate de institutiile europene sau de structuri private arata ca, in realitate, inegalitatile exista si sunt importante, a declarat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale,…

- „Legi mai bune pentru fapte bune” grupeaza demersurile pe care le facem in aceasta perioada, in parteneriat cu Autoritatea Naționala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții, pentru imbunatațirea cadrului legal de funcționare a organizațiilor din domeniul asistenței sociale și…

- Legea privind angajarea unui asistent social la 300 de locuitori nu este respectata in nicio localitate din Romania, a declarat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, in cadrul unei dezbateri organizata de Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati,…

- Legea privind angajarea unui asistent social la 300 de locuitori nu este respectata in nicio localitate din Romania, a declarat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, in cadrul unei dezbateri organizata de Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati,…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri noi obligații pentru agențiile de plasare a forței de munca in strainatate, astfel incat romanii care pleaca la munca in afara țarii sa fie mai bine protejați. Actul normativ prevede noi obligații pentru agenții de plasare a forței de munca in strainatate și…

- Despre cei aproximativ 270.000 de lucratori din Romania care vor pleca la munca, in acest an, in Germania, Raluca Turcan, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, spune: „Suntem preocupati sa oferim pentru fiecare dintre acestia garantia ca drepturile le vor fi respectate si ca vor avea conditii de munca…

- Aproximativ 270.000 de lucratori din Romania vor merge sa munceasca anul acesta in Romania si suntem preocupati sa oferim pentru fiecare dintre acestia garantia ca drepturile le vor fi respectate si ca vor avea conditii de munca adecvate, a scris, sambata, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei…

- Personalul Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP) se va dubla in perioada imediat urmatoare, a declarat, vineri, la Botosani, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, potrivit AGERPRES. Potrivit acesteia, in sistemul CNPP vor fi angajati intre 1.000 si 2.000 de salariati, a…