- Decizie șocanta la Burlacul. Roxana Rapaila a decis sa paraseasca emisiunea inainte de Ceremonia Trandafirului. Focoasa șatenta i-a expus lui Andi Constantin motivele pentru care vrea sa plece și și-a asumat decizia. Cum a reacționat fosta ispita de la Insula Iubirii? Nimeni nu se aștepta la acest lucru.

- Dupa o perioada de adaptare petrecuta in Turcia, Burlacul crede ca a ajuns intr-un punct in care lucrurile pot avansa și spera ca le va cunoaște din ce in ce mai bine pe cele 14 fete ramase. Primul sau sarut cu una dintre acestea va scoate la iveala geloziile și adevaratele sentimente ale pretendentelor,…

- Plin de speranța și incredere ca demersul sau va incepe sa dea roade, Andi Constantin le va expune pe unele dintre fete unor situații extreme, vineri, de la 20.30, la Antena 1, intr-o noua ediție a emisiunii Burlacul.

- Andi Constantin este noul ”burlac” pe care se bat femeile din Romania! Campionul de fitness, in varsta de 29 de ani, a intrat in show-ul „Burlacul”, de la Antena 1, dupa ce in trecut a participat la „Survivor Romania”, dar a fost și ispita la „Insula Iubirii”. Acum, Andi Constantin este barbatul pentru…

- Recent Rodica Budurca, tanara care i-a atras din prima atenția lui Andi Constantin, a primit un cadou excentric de ziua sa. Fosta concurenta a emisiunii ”Burlacul” a implinit 25 de ani, motiv pentru care a sarbatorit pe cinste.

- A inceput emisiunea ”Burlacul”, insa una dintre concurente a pașit, putem spune, și cu stangul și cu dreptul. Și asta pentru ca inainte de a-l cunoaște pe Andi Constantin, blonda a fost implicata intr-un grav accident rutier de mașina, din care a ieșit puțin lovita. Insa, ulterior, norocul i-a surans,…

- Este bucurie de nedescris astazi, in viața frumoasei Alexandra Diaconescu de la Insula Iubirii. Prima reacție a lui Madalin Mogoș, iubitul blondinei, dupa ce fosta concurenta a adus pe lume o fetița.

- Cel de-al șaselea sezon Burlacul, ce va fi difuzat in curand, la Antena 1, il va avea pe Razvan Fodor in ipostaza de prezentator, dar și sfatuitor pentru Andi Constantin in calatoria sa. Care este noutatea sezonului Burlacul.