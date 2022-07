Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, politisti din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor, impreuna cu politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii utilizarii abuzive a animalelor in orasul Navodari, zona turistica Mamaia Nord. In urma activitatilor,…

- Clienții de asigurari ai NN din Romania au beneficiat de peste 446 de milioane de euro pana in prezent, in cei 25 de ani ai companiei in țara noastra. „NN Asigurari de Viața, liderul pieței de asigurari de viața, a incheiat primii 25 de ani de activitate in Romania cu o amprenta semnificativa in societate…

- Inna a sarbatorit aseara un record laudabil, unic pentru un artist roman. Solista al carei melodii au facut inconjurul lumii in ultimii 13 ani, ramane un artist de recunoaștere internaționala. Drept dovada ca in topul vedetelor mondiale cu cele mai multe clipuri ce depașesc un milion de vizualizari.…

- Fara doar și poate, Grecia e deja cunoscuta pentru faptul ca are cele mai frumoase și mai curate plaje, iar anual mii de turiști romani iși rezerva vacanțe in stațiuni care mai de care. Va prezentam care sunt plajele din Grecia care reușesc sa surprinda pe toata lumea.

- Locuitorii din zona cer autoritatilor o alee asfaltata pana la limita nisipului, ceva normal si civilizat pentru un oras care se doreste turistic Alti locuitori sunt de parere ca in zona ar putea fi amenajata totusi o parcare atat pentru localnici cat si pentru turisti pana la limita plajei O bucata…

- Cand vorbim de dragoste creștineasca, ar trebui sa nu ne amagim ridicandu-ne proprii statui de lut. Ar trebui sa renunțam la a ne arata celorlalți mai creștini decat suntem și mai iubitori de oameni decat suntem in stare sa fim. Ar trebui sa ințelegem ca vorbim despre dragostea creștineasca așa cum…