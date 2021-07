Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur e una dintre cele mai indragite vedete din Romania, dar și una dintre cele mai apreciate cantarețe in India. Și-a facut o cariera și acolo, țara in care Salman Khan, iubitul ei, e un adevarat star. Iata ca recent s-a zvonit ca cei doi s-au desparțit. La inceputul lunii mai, Iulia Vantur…

- Anda Adam a fost surprinsa in brațele unui barbat misterios. Discreta cu viața ei personala și fara sa faca vreo declarație legata de divorțul sau desparțirea de soțul ei, acum cantareața confirma, indirect, ruptura dintre ea și tatal copilului sau. Anda Adam, declarație de dragoste in public pentru…

- Elena Ionescu a plecat intr-o vacanța pe iaht la malul marii. Vedeta a fost insoțita de mai multe colege din industria muzicala și nu numai. Doamnele alaturi de care Elena se afla in vacanța sunt toate mamici și au lasat piticii acasa pentru un moment de relaxare intre fete.

- Andreea Balan tocmai ce a venit din vacanța din Turcia și Dubai, dar vedeta se pregatește sa plece catre o alta destinație. Chiar ea a facut anunțul pe Instagram, asta in timp ce fetițele o ajutau.

- Andreea Banica este in vacanța, in Kenya, alaturi de fiica Sofia. Cele doua au vazut animale salbatice in habitatul lor natural, s-au distrat plimbandu-se cu Jeep-ul prin jungla, dar la lasarea nopții s-au intors in confort. Artista a dezvaluit pe Instagram cat a costat-o aventura din Africa și a completat…

- Anda Adam a marturisit pe rețelele de socializare ca ultima vacanța a fost un prilej foarte bun de relaxare, dar și de acumulat kilograme in plus. Vedeta a recunoscut ca s-a ingrașat pe durata sejurului, iar acum face eforturi pentru a reveni la greutatea inițiala.

- Oana Roman și Isabela, fiica sa, inca se bucura de vacanța in Egipt. Vedeta ține legatura pe Instagram cu fanii sau, acolo aceștia au intrebat-o cat a platit pentru sejur. Nu s-a ferit și a spus cat a costat-o. De ceva vreme, Oana Roman pregatea vacanța in Egipt, pe lista ei fiind și Marius Elisei,…