Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat astazi spre consultare doua proiecte de decizie pentru reglementarea unor aspecte din domeniul resurselor de numerotație și din domeniul portabilitații numerelor. Revizuirea reglementarilor secundare aferente…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) saluta adoptarea, de catre Guvernul Romaniei, a Ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul pensiilor private, care aduce modificari Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata,…

- ”ANCOM supune consultarii publice un proiect de decizie ce vizeaza actualizarea prevederilor privind stabilirea si incasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotatie. Prin acest proiect de decizie se urmareste armonizarea modalitatilor de stabilire a tarifelor de utilizare a resurselor limitate…

- ANCOM supune consultarii publice un proiect de decizie ce vizeaza actualizarea prevederilor privind stabilirea și incasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotație. Prin acest proiect de decizie se urmarește armonizarea modalitaților de stabilire a tarifelor de utilizare a resurselor limitate…

- Ca urmare a adoptarii Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv, legiuitorul roman a oferit ocazia persoanelor prejudiciate de preluarea abuziva a imobilelor de catre statul roman sa apeleze la autoritațile competente, respectiv Autoritatea Naționala pentru Restituirea…

- Cadrul legal in domeniul prevenirii și combaterii spalarii banilor ar putea fi modificat. Astazi, Comisia securitate naționala, aparare și ordine publica a supus consultarilor publice conceptul proiectului de modificare a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului…

- In cadrul ultimei ședinței Consiliului Consultativ, Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a aprobat modificarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, in sau…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a aprobat, la ultima sedinta a Consiliului Consultativ, modificarea Deciziei presedintelui ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, in sau sub…