- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, ANCOM, a organizat luni doua concursuri pentru ocuparea funcției de consilier al președintelui Sorin Grindeanu, pentru doua direcții.

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a amendat Telekom Romania Mobile Communications cu suma de 500.000 de lei pentru faptul ca nu a respectat obligatia de a acoperi cu servicii de voce zone locuite cel putin 98% din populatia Romaniei, prin intermediul…

- In perioada ianuarie – iulie 2018, ANCOM a derulat o ampla campanie de masurare a acoperirii nationale cu servicii de voce, in cadrul careia s-au efectuat masuratori in 12.786 de localitati locuite de peste 19,8 milioane de locuitori din totalul de 20,1 milioane. “Campania de masuratori a ANCOM s-a…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat vineri, in consultare publica, un proiect de decizie privind stabilirea tarifelor maximale pentru exercitarea de catre operatorii de comunicatii a dreptului de acces pe, deasupra, in sau sub imobilele aflate in…

- Tribunalul București a respins, ca nefondat, apelul Vodafone Romania intr-un dosar impotriva unei amenzi de 720.000 de lei primita de la Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) in iulie 2016, pentru neindeplinirea obligației de a acoperi cu rețeaua mobila…

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra legii privind Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Este a doua sesizare a sefului statului privind acest act normativ. Prima sesizare a fost transmisa in luna ianuarie,…

- In 2017 s-au inregistrat 344 de incidente cu impact asupra securitatii retelelor, cele mai afectate fiind serviciile de telefonie, SMS si internetul mobil, arata un comunicat transmis miercuri de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). In 2017…