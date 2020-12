Anchetă la un spital din Galați după ce un bătrân cu Alzheimer a fost lăsat să plece acasă. Pacientul a rătăcit opt ore prin frig Un barbat de 71 de ani care sufera de Alzheimer a ratacit opt ore prin frig pe strazile din Galati, dupa ce a fost externat din Spitalul de Urgenta. Batranul a incercat sa ajunga acasa, insa nu și-a mai amintit adresa. Medicul care l-a externat a declarat ca nu a știtu despre boala lui. Conducera spitalului a deschis o ancheta interna, potrivit ObservatorNews.Familia spune ca a anunțat personalul medical de pe ambulanta despre problemele de care suferea barbatul, insa acesta a fost externat a doua zi si a ratacit 8 ore prin frig inainte sa fie gasit de familie cu ajutorul distribuirilor de pe… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Un barbat de 71 de ani care sufera de Alzheimer a ratacit opt ore prin frig pe strazile din Galati, dupa ce a fost externat din Spitalul de Urgenta. Batranul a incercat sa ajunga acasa, la copii, dar nu si-a mai amintit adresa.

