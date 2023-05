Patru adolescenți au fost reținuți sambata, la Berlin, la patru zile dupa uciderea unui barbat intr-o parcare de la marginea capitalei germane. Doi dintre tinerii puși sub acuzare in acest caz sunt copiii victimei, relateaza presa germana. Potrivit publicației „Tagesspiegel”, victima, un barbat in varsta de 40 de ani, a fost impușcata mortal imediat cum […] The post Ancheta in Germania. Un adolescent roman a ajutat o fata de 14 ani sa-și omoare tatal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .