- Goana dupa senzațional și cautarea unor experiențe intense aduc numeroși turiști in Hunedoara, unde Castelul Corvinilor și Sarmizegetusa Regia le ofera oaspeților lor șansa de a trai astfel de momente.

- Peste 400.000 de turiști viziteaza anual Castelul Corvinilor din Hunedoara, insa foarte puțini dintre ei urca pe Dealul Sanpetru, pentru a explora locul spectaculos, care pastreaza numeroase vestigii istorice și enigme.

- Muncitorii nepalezi și din alte țari din sudul Asiei au devenit prezențe obișnuite pe șantierele din centrul istoric al Hunedoarei, unde sunt reabilitate albia raului Cerna și straduțele de la Castelul Corvinilor din Hunedoara

- In inima Transilvaniei, Castelul Corvinilor din Hunedoara se inalța mareț și impunator, o fortareața de piatra ce pare sa fi pastrat timpul și tainele vremii in adancurile sale intunecate. Printre poveștile sale stravechi și legendele care iși gasesc adapost in zidurile sale, una reține atenția prin…

- Cea mai spectaculoasa statuie care il infațișeaza pe Ioan de Hunedoara va fi restaurata dupa un secol și jumatate. Monumentul din bronz a fost amplasat pe cel mai inalt turn din Castelul Corvinilor.

- A trecut un an de cand Centrul istoric din Hunedoara a intrat in șantier, pentru a fi reabilitat cu ajutorul fondurilor europene. Cele trei proiecte europene au schimbat treptat infațișarea zonei traversata de turiștii care ajung la Castelul Corvinilor din Hunedoara

- O mulțime de localnici din satul Zeicani din Hunedoara ii purtau numele marelui erou medieval. Aici, la Porțile de Fier ale Transilvaniei, s-au dat lupte crancene in Antichitate și Evul Mediu, insa puține lucruri mai amintesc bogata istorie a ținutului

- Castelul Corvinilor din Hunedoara a fost restaurat, cu fonduri europene, insa investițiile in cel mai popular monument din vestul Romaniei vor continua. Schelele au fost așezate deja pentru noile lucrari, care vor dezlega unele dintre marile mistere ale edificiului.