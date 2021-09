Anchetă în Franța după expunerea unei fotografii cu președintele Emmanuel Macron în costum de baie O ancheta a fost deschisa pentru &"atentat la viata privata&" dupa expunerea unei fotografii a presedintelui Emmanuel Macron în costum de baie, a confirmat duminica Parchetul din Paris pentru AFP, confirmând o informatie a Europe 1 citata de News.ro.



O imagine a sefului statului francez a fost expusa într-o galerie din apropiere de Élysée, înainte de a fi retrasa. Pentru fotograf, scopul nu a fost de a provoca sau de a-l submina pe presedinte.



&"O ancheta este în desfasurare&" si &"investigatiile au fost predate BRDP&", Brigada de represiune… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

