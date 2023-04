Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat duminica rezistenta ucraineana in fata „celei mai mari forte impotriva umanitatii a timpurilor noastre”. Acest gest are loc la un an de la descoperirea de trupuri de civili ucisi la Bucea. Orasul a devenit simbolul atrocitatilor comise de rusi, informeaza…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a pledat miercuri pentru revenirea Statelor Unite(SUA) in cadrul UNESCO in special cu scopul de a contracara influenta Chinei, informeaza joi AFP. „Cred sincer ca ar trebui sa ne intoarcem in UNESCO”, a spus secretarul de stat american in fata unei comisii…

- Secretarul american al Justitiei, Merrick Garland, a declarat miercuri ca seful unitatii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, este „un criminal de razboi”, relateaza agentia AFP, preluata de Agerpres. „Cred ca avem mai mult decat elementele necesare pentru a-mi justifica opinia”, a declarat Merrick…

- "Cred ca avem mai mult decat elementele necesare pentru a-mi justifica opinia", a declarat Garland in cadrul unei audieri in Senat, relateaza AFP, preluata de Agerpres.Pentru a-și argumenta afirmația, oficialul american a subliniat ca grupul Wagner "este responsabil pentru atacurile asupra ucrainenilor…

- Opozitia republicana de la Washington intentioneaza sa lanseze o ancheta asupra modului in care administratia Biden a reactionat la cazul balonului din China depistat in spatiul aerian american. Conform unor surse, in ultimii ani au existat alte incidente

- Dupa ce TikTok a fost interzis in universitati si pe telefoanele angajatilor guvernamentali din SUA, acum aplicatia celor de la ByteDance are o noua problema. E vorba despre scrisoarea trimisa de senatorul Michael Bennet spre CEO-ul Apple si Google. Michael Bennet ii someaza pe Tim Cook si Sundar Pichai…

- Politia federala americana (FBI) efectua miercuri perchezitii la locuinta presedintelui american Joe Biden, in statul Delaware, in cadrul unei anchete cu privire la documente clasificate, anunta avocatul sefului statului, relateaza BBC News. Aceste perchezitii au fost ”planificate” si se desfasoara…

- Alte sase documente marcate drept clasificate au fost gasite in casa presedintelui Joe Biden din Wilmington, Delaware, de catre investigatorii Departamentul de Justitie al SUA, a declarat un avocat al sefului de la Casa Alba, relateaza Reuters. Unele dintre documentele clasificate si alte materiale…