Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, miercuri, ca nu s-a finalizat ancheta deschisa dupa ce un copil s-a urcat pe una dintre coloanele institutiei si a cazut cu aceasta, dar verificarile preliminare arata ca Primaria Bucuresti are o analiza de risc si un plan de masuri pentru astfel…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma, miercuri, ca nu este oportun in acest moment sa se majoreze salariile primarilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, acuzat de primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, ca a inlocuit toaletarea excesiva a copacilor cu un alt exces – lipsa avizelor necesare toaletarii - afirma ca a decis realizarea unor verificari amanuntite in teren.

- Gabriela Firea l-a acuzat pe Nicusor Dan, actualul primar general al Capitalei, ca a taiat fondurile unui proiect important pentru parintii si elevii din Bucuresti si a tras pe dreapta autobuzele scolare.

- Pe unele strazi din Capitala circulația va fi restricționata in perioada 15 – 16 septembrie in legatura cu gazduirea delegației Marii Adunari Naționale a Turciei. In acest sens la intersecțiile din Capitala va fi prezent cate un echipaj de patrulare pentru fluidizarea traficului rutier Poliția indeamna…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, revine asupra declarației ca medicul i-a recomandat sotiei sale „sa tina mai frig in casa” pentru bebelușul lor, el susținand ca in niciun caz nu a vrut sa sugereze ca populația va trebui sa ia masuri drastice și ca acea afirmație a fost „o nuanța” din…

- Copil ranit de o statuie: Nicușor Dan demite un angajat al Primariei Foto: www.facebook.com/PMBucuresti. Șeful Serviciului Sanatate și Securitate în Munca din cadrul Primariei Municipiului București a fost înlocuit pentru deficiențe în activitate, a anunțat primarul Capitalei.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan a declarat, duminica, la B1, despre situatia lucrarilor la sistemul de termoficare, ca o sa fie mai bine iarna aceasta decat iarna trecuta. Primarul a anuntat ca este in curs de implementare o centrala provizorie la fostul CET Titan, care va functiona din…