Anca Țurcașiu și-a deschis un business cu haine. A devenit anteprenoare la 51 de ani Laudata pentru felul in care arata și iși alege ținute, Anca Țurcașiu spera sa dea lovitura cu o afacere cu haine. Solista ce, prin formele sale schimba percepția greșita a publicului asupra varstei de + 50 de ani (luna viitoare implinește 52 de ani) a realizat ca poate fi model pentru hainele ce le poarta. ”Am creat haine cu o echipa minunata. Nu aș fi crezut vreodata ca o sa intru in domeniul acesta. Am fost la un festival de moda și Alin Galațescu mi-a povestit despre aceasta echipa de la atelier și eu i-am spus ca vreau sa intru in așa ceva pentru ca vrea sa gasesc niște produse pe care le… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

