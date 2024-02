Așa arată hotelul construit parțial de o româncă în apropiere de Cercul Polar In aprilie 2023, Monica Popescu a fost selectata sa construiasca un apartament de lux (deluxe artsuite) in micuțul sat Jukkasjarvi din nordul Suediei. Deschis din decembrie și pana in aprilie, faimosul Icehotel din Suedia are anul acesta o camera gandita de o romanca. Monica Popescu, impreuna cu colega sa, Emmylou Varon, a realizat in decembrie „ Dream with a Thorn /Vis cu spin”, o camera de lux in ICEHOTEL 34, construita in intregime din gheața și zapada, unde temperatura se menține constant la -5°C. In aprilie 2023, Monica Popescu, arhitect, a fost selectata de juriul concursului internațional… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

