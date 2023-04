Stiri pe aceeasi tema

- Anca Țurcașiu este concurenta la „Te cunosc de undeva!” și a avut parte de un moment emoționant. Artista a izbucnit in lacrimi in fața camerelor de filmat. Anca Turcasiu si partenerul ei, Jean Gavril, au primit de la ruleta o transformare cu totul si cu totul emotionanta. Cei doi se vor transforma in…

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut momentul cel mai apreciat de jurați in aceasta ediție de la Te cunosc de undeva! 8 aprilie 2023. Desigur ca și colegii lor i-au ajutat sa ocupe aceasta poziție.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva, sezonul 19, a adus multe zambete in randul juraților, pentru ca toți concurenții au dat tot ce au avut mai bun. Ei bine, și echipa formata din Anca Turcasiu si Jean Gavril a facut un show incendiar. Iata cum au fost jurați cei doi!

- Transformare incredibila in prima ediție a emisiunii Te cunosc de undeva! Anca Turcasiu si Jean Gavril au intrat in pielea personajelor Sarah Brightman și Antonio Banderas și au interpretat piesa ”The Phantom of The Opera”. Cum au reacționat jurații.

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut o provocare grea in prima ediție Te cunosc de undeva! sezonul 19. Concurenții au emoționat cu transformarea lor in Sarah Brightman și Antonio Banderas și cu interpretarea ariei.

- Cel de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva!, show ce va avea premiera sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 aduce pe scena 8 cupluri de artisti in mare forma. CRBL si Radu Tibulca, Nicole Cherry si Juno, Anca Turcasiu si Jean Gavril, Damian Draghici s

- Te cunosc de undeva revine pe micile ecrane cu un nou sezon plin de emoții și surprize. Anca Țurcașiu și Jean Gavril fac echipa in cadrul competiției. Cum se cunosc cei doi. Ce au marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Dumnica, 19 februarie, s-a dat startul unei noi etape la America Express, dupa ce Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu au caștigat ultimul joker din Guatemala și amuleta de o mie de euro. In ediția de luni, 20 februarie, Andreea Balan a izbucnit in lacrimi, in cadrul jocului pentru obținerea imunitații.…