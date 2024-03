Stiri pe aceeasi tema

- Anca Todoni a reusit o victorie spectaculoasa impotriva spaniolei Sara Sorribes Tormo, cu 5-7, 7-5, 7/6 (7/5), marti, in prima runda a turneului WTA 125 de la San Luis Potosi (Mexic), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari. Todoni (19 ani, 226 WTA), venita din calificari, a avut nevoie de patru…

- Dupa ce și-a adjudecat doua ediții consecutive ale seriei de turnee de la Kish Island, din Iran, jucatorul roman Filip Cristian Jianu (311 ATP) s-a impus duminica și in ediția a șaptea a turneului ITF M15 de la Antalya, potrivit Mediafax. Filip Cristian Jianu este intr-o ascensiune de forma luna…

- Jucatoarea romana de tenis Cristina Dinu, numarul 257 in clasamentul mondial, a caștigat duminica turneul feminin de la Antalya. Competiția organizata de ITF face parte din categoria turneelor W35. Dinu a invins-o in finala pe canadiana Carson Branstine (

- FCU Craiova – CFR Cluj 1-3 a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro. Partida a contat pentru etapa cu numarul 26 a sezonului de Liga 1. Golurile clujenilor au fost marcate de El Kaddouri, Birligea și Muhar. Pentru olteni a marcat Baeten. Dupa acest rezultat, FCU Craiova este pe locul 12 in Liga 1, […] The…

- Jucatorul italian de tenis Jannik Sinner 4 ATP, favorit nr. 4 a castigat duminica trofeul la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, dupa ce l a invins in finala, in cinci seturi, 3 6, 3 6, 6 4, 6 4, 6 3, pe rusul Daniil Medvedev 3 ATP, favorit nr. 3 , informeaza Agerpres.roItalianul,…

- Jucatorul italian de tenis Jannik Sinner (4 ATP, favorit nr. 4) a castigat duminica trofeul la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, dupa ce l-a invins in finala, in cinci seturi, 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3, pe rusul Daniil Medvedev (3 ATP, favorit nr. 3). Italianul, in varsta de 22 de…

- Florin Gheorghe a caștigat finala sezonului 15 iUmor și și-a adjudecat atat trofeul show-ului, cat și premiul cel mare in valoare de 20.000 de Euro, dupa ce a intrat la votul publicului alaturi de Teodora Nedelcu, Varza și Fillipo Spreafico.

- Organizatorii Openului de tenis al Australiei au anuntat o crestere cu 13 la suta a bugetului de premiere pentru primul turneu de Mare Slem al sezonului, care ajunge la 59,1 milioane de dolari americani (86,5 milioane de dolari australieni) pentru competitia care va debuta pe 14 ianuarie la Melbourne,…