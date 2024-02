Sofer drogat, a lovit cu mașina un tânăr pe trotineta

Accident de circulatie sambata dupa amiaza, in localitatea Giroc, de langa Timisoara. Un baiat a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de masina in timp ce se plimba cu trotineta pe trotuar. Potrivit politistilor, accidentul a avut loc in parcarea unui supermarket. In momentul in care voia… [citeste mai departe]