Anca Serea are zeci de mii de euro investiți în pantofi: ”Nu sunt chiar 500!” Garderoba Ancai Serea este mai mare decat iși poate inchipui cineva, cateva sute de perechi de pantofi. ”Nu sunt chiar 500 de perechi”, lamurește situația fosta vedeta de televiziune Anca Sere a , care este sigura ca numarul lor se incadreaza undeva intre 200 și 300 de perechi de pantofi. ”A fost un vis pe care il aveam de cand eram mica, cand imi doream sa am un dulap care sa fie exclusiv pentru haine, pantofi și genți! In fiecare casa in care mergeam construiam un dressing! Acum nu pot sa zic ca este intr-o ordine perfecta pentru ca mereu mai luam ceva și ramane dezastru in urma noastra! Dar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

