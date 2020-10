Stiri pe aceeasi tema

- S-au iubit nebuneste timp de 27 de ani, insa o boala necrutatoare i-a despartit. Anca Pandrea a suferit enorm dupa ce Iurie Darie s-a stins chiar in bratele sale. Actrita povesteste cum o “viziteaza” Iura chiar si dupa aproape opt ani de la moartea indragitului actor. Iurie Darie si Anca Pandrea, o…

- La nici jumatate de an de la decesul soțului sau, Florin Marin are un nou iubit. Invitat in emisiunea Showbiz Report, acesta nu a dorit sa dezvaluie numele partenerului sau, insa a confirmat ca locuiește in Germania.

- A mostenit frumusetea angelica de la bunica, o printesa originara din Polonia. Parintii au vrut sa se faca medic, ea si-a dorit sa fie atleta, dar soarta a decis sa fie actrita care a ingenunchiat o multime de inimi.

- Cezara Dafinescu a trecut prin momente cumplite dupa ce a ramas fara omul drag sufletului ei. Artista a fost devastata de durere dupa moartea soțului sau, Gelu Fronea, ce s-a stins din viața intr-un mod cutremurator. Celebra actrița a marturisit faptul ca nici macar nu a putut sa-și ia „ramas-bun” de…

- La cei 74 de ani ai sai, Anca Pandrea se confrunta cu insuficiența cardiaca, cu probleme cu coagularea sangelui, probleme cu glanda, dar și cu o gastrita pe care o are din tinerete. Locuiește singura de opt ani, iar singura ei mangaiere sunt fotografiile pe care le mai are cu Iurie Darie și cu care…

- Vaduva lui Iurie Darie se lupta cu grave afecțiuni, in timp ce singuratatea o copleșește tot mai tare. Actrița l-a iubit enorm pe soțul sau, care s-a stins din viața in urma cu 8 ani. Din pacate, starea sa de sanatate nu ii prea permite sa iasa din casa și povestește, cu amaraciune, ca nici la cimitir…

- Soțul lui Stacey Nagy, David, a murit în urma cu doua saptamâni din cauza unor complicații asociate infectarii cu coronavirusul. Femeia a suferit, apoi s-a înfuriat și a scris un necrolog care s-a viralizat pe social media în care acuza persoanele pe care le considera responsabile…

- Ileana Șipoteanu inca sufera cumplit dupa decesul barbatului pe care l-a iubit enorm. Ce spune aceasta despre regretatul compozitor și ce poveste emoționanta a fost dispusa sa spuna lumii intregi? Ileana Șipoteanu, suferința enorma dupa moartea soțului Ileana Șipoteanu a implinit 53 de ani, dar nu se…