- Ziua de astazi este cu totul speciala pentru Natalia Mateuț. Co-prezentatoarea de la Xtra Night Show implinește 33 de ani pe 17 decembrie, moment in care și-a dorit sa fie alaturi de familie și persoanele apropiate. Ce dorința are vedeta.

- Diana Munteanu iși sarbatorește ziua de naștere. Vedeta a implinit astazi frumoasa varsta de 45 de ani. Cu ocazia acestei zile, Ramona Olaru, colega ei de breasla, i-a facut o urare speciala. Iata ce a postat pe rețelele de socializare!

- Elena Merișoreanu este de parere ca Andreea Raicu nu are noroc in dragoste. Fosta prezentatoare, in varsta de 46 de ani, nu este implicata in nicio poveste de dragoste in prezent.Interpreta de muzica populara și-a exprimat regretul, in cadrul unui interviu pentru Revista VIVA!, fața de femeile frumoase…

- Sora Biancai Dragușanu iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta a postat cateva imagini cu Oana, cea la adresa careia vedeta are numai cuvinte de lauda. Cele doua au o relație apropiata, așa cum a spus și blondina in mesajul postat cu ocazia zilei de naștere a surorii ei.

- Anastasia Soare, apariție remarcabila alaturi de fiica ei la un eveniment faimos. Cum s-au afișat „Regina Sprancenelor” și Norvina la ziua de naștere a lui Kris Jenner. Romanca devenita celebra peste hotare nu-și arata deloc varsta.

- Anastasia Soare a postat imagini uluitoare de la ziua de naștere a lui Kris Jenner. „Regina Sprancenelor” este prezenta in fiecare an la aceasta zi speciala a vedetei. Iata ce postare a facut aceasta pe rețelele de socializare!

- Maximus, fiul Adrianei Bahmuțeanu, și-a sarbatorit ziua de naștere și a implinit varsta de 16 ani. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, insa cu toate acestea Adriana Bahmuțeanu a marturisit ca are un regret foarte mare, dar vor depași impreuna toate momentele dificile.

- Claudia Patrașcanu este sarbatorita zilei de astazi! Vedeta a implinit frumoasa varsta de 45 de ani, iar un astfel de moment special a fost sarbatorit alaturi de cele mai indragite persoane, mai exact copiii ei. Gabriel și Nicolas i-au pregatit o surpriza, iar vedeta s-a emoționat pana la lacrimi.