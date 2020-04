Stiri pe aceeasi tema

- O alunecare masiva de teren s-a produs vineri seara in localitatea Azuga, judetul Prahova, a anuntat ministrul Mediului, Costel Alexe, pe pagina de facebook. In urma acestei alunecari, 125 de persoane au fost evacuate. Redam anunțul ministrului: „In aceasta seara (vineri seara, n.r.) s-a produs o alunecare…

- Cu buldo-excavatorul – asa se curata albia raului Geoagiu. Echipele de la Apele Romane muncesc de zile in sir ca sa scoata malul si gunoaiele cu basculantele tocmai din zona prin care turistii traverseaza orasul pentru a ajunge in statiunea balneoclimaterica. Cei de la Sistemul de Gospodarire…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a cerut expres Administrației Naționale „Apele Romane”, realizarea lucrarilor de indiguire a raului Suceava in zona municipiului Suceava. In cadrul unei intalniri pe care a avut-o astazi la Consiliul Județean, Gheorghe Flutur le-a solicitat reprezentanților…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, le-a solicitat in mod expres reprezentantilor Administratiei Nationale „Apele Romane" sa realizeze indiguirea raului Suceava in zona municipiului Suceava. Gheorghe Flutur vrea de la „Apele Romane" sa aiba in vedere ...

- Sistemul de Gospodarire a Apelor Vrancea va derula lucrari de reprofilare și regularizare a albiilor pe mai multe rauri din județ pentru a preveni riscul de inundații. Pe lista de lucrari propuse pentru acest an se numara recalibrarea raului Putna la Vidra și Bolotești; decolmatari și recalibrari parau…