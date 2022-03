Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a precizat luni dimineața, 28 februarie, ca Executivul a decis blocarea mai multor site-uri pe teritoriul Romaniei, inclusiv Sputnik și RT News, deoarece sunt „surse de propagare a știrilor false și a dezinformarilor” in contextul invadarii de catre…

- „Sunt neințelegeri in coaliție pe acest subiect. Din punctul nostru de vedere (PSD - n.red.), Ordonanța 114 nu ar fi trebuit niciodata sa fie abrogata. Si daca se abroga trebuia sa se puna ceva in locul ei. Ok, nu mai vrei sa mai plafonezi la acel nivel pretul energiei electrice. Da macar gradat. Adica…

- Piața auto europeana a inregistrat o scadere de 2.4% fața de aceeași perioada a anului trecut. Ceea ce este remarcabil, insa, este faptul ca Romania a fost una dintre puținele piețe care a inregistrat creșteri in luna ianuarie. Astfel, țara noastra a avut un plus de 55.5%, a doua cea mai mare creștere…

- Produsul intern brut in Romania a crescut in 2021 in comparație cu 2020. Majorarea este de 5,6%, anunța Institutul Național de Statistica. Florin Cițu, președintele PNL, este de parere ca PIB-ul real o sa ajunga la 6 procente. „Acum avem o creșetere și va spun ca datele sunt parțiale. Estimarile…

- Rata anuala a inflației ar putea crește. Economist: „Ne așteptam la o creștere generalizata a prețurilor” Rata anuala a inflației ar putea crește. Economist: „Ne așteptam la o creștere generalizata a prețurilor” Mircea Coșea, profesorul de economie, a discutat referitor la anunțurile Bancii Naționale…

- Masca de tip FFP2 ar putea fi obligatorie in Romania, pe modelul Italiei sau Germaniei. Aceasta este una dintre masurile discute de Guvern in ședința din 3 ianuarie. Șomajul tehnic și testarea copiilor in școli sunt alte dintre masurile discutate, luni, la sediul Guvernului, de premierul Nicolae Ciuca…

- Romanii au petrecut Sarbatorile de final de an, așa cum nu s-a mai intamplat niciodata: cu carne și cartofi de import, in proporții de pana la 80%, potrivit datelor din piața, ceea ce ar trebui sa constituie un serios semnal de alarma pentru autoritați. Cat despre producatorii romani, aceștia spera…

- Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca susține relaxarea masurilor aniti-covid la nivel național. Potrivit acestuia, alte țari ar fi fost mult mai relaxate avand in vedere numarul mic de infectari. Medicul apara practic masurile de relaxare din Romania. Țincu spune ca Romania se afla pe…