Stiri pe aceeasi tema

- Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului Orașenesc Dr. ”Alexandru Borza Abrud” este funcțional incepand de marți, 17 august și efectueaza analize medicale pe baza de bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist, analizele fiind decontate de Casa Județeana de Asigurari…

- Analize medicale decontate de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Alba la Spitalul Orașenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud La Spitalul Orașenesc „Dr.Alexandru Borza”Abrud se efectueaza analize medicale decontate de Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Alba Laboratorul de analize medicale al Spitalului…

- Analize medicale gratuite la Spitalul Orașenesc Abrud: Ce trebuie sa faca pacienții care doresc efectuarea analizelor Analize medicale gratuite la Spitalul Orașenesc Abrud: Ce trebuie sa faca pacienții care doresc efectuarea analizelor Incepand de marți, 17 august, laboratorul de analize medicale din…

- Adrian Gheorghe, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), a declarat joi ca incepand din 2017 numarul certificatelor medicale crește liniara de la an la an. In 2020 au fost acordate 3,2 milioane de certificate medicale, informeaza Agerpres . Președintele Casei Naționale de Asigurari…

- Casa Natinala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a realizat Ghidul asiguratului, cu informatii despre despre calitatea de asigurat, modalitatile de accesare a serviciilor pe fiecare domeniu de asistenta medicala, precum si drepturile si obligatiile asiguratului. ”Pentru o mai buna cunoastere…

- Noua Ordonanța de Urgența prin care se transfera un numar de paturi spitalicesti din sistemul public in cel privat va avea ca efect scaderea finantarii spitalelor publice, dar si instituirea pentru pacienti a unei co-plati pe care multi nu si-o pot permite. Conform deputatului PSD Alexandru Rafila,…

- Persoanele care detin un abonament medical merg la medic de doua ori mai des decat pacientii neabonati, piata abonamentelor medicale contribuind la reducerea serviciilor curative, prin descoperirea timpurie sau prevenirea unor afectiuni medicale, potrivit unui studiu al EY Romania, prezentat joi la…