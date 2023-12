Stiri pe aceeasi tema

- Anul electoral dificil care urmeaza va trebui incepe cu alegerile pentru Parlamentul European din 9 iunie. Alegerile locale, parlamentare și prezidențiale ar trebui sa aiba loc in ultimele patru luni ale anului. Sondajele de opinie indica deocamdata sprijinul pentru actuala coaliție și dupa 2024, arata…

- In ciuda preocuparilor cu privire la impactul razboiului din Ucraina asupra economiilor din Europa Centrala și de Est (ECE), regiunea a demonstrat o buna rezistența, chiar daca, din cauza crizei energetice și a costurilor in creștere, unele state din zona au cunoscut o incetinire economica, arata un…

- Fondul Monetar Internațional avertizeaza ca in perioada urmatoare ar urma scumpiri in lanț și concedieri in masa. Expertii spun ca majorarea salariului minim pe economie va avea un efect de bumerang. Inflatia va creste odata cu veniturile, iar presiunea va fi atat de mare pe mediul de afaceri incat…

- Fondul Monetar International a avertizat ca majorarile semnificative ale salariilor minime planificate anul viitor in Europa Centrala sporesc riscul unei inflatii mult mai persistente sau a pierderii de locuri de munca, pe fondul cresterii relativ slabe a productivitatii in regiune.FMI susține ca,…

- Activitatea de investiții hoteliere in regiunea ECE – 6 (Polonia, Cehia, Romania, Ungaria, Bulgaria, Slovacia) a totalizat 464 milioane euro in ultimele 12 luni – iunie 2022 – iunie 2023, in ciuda creșterii notabile a costurilor de finanțare și a provocarilor economice și geopolitice in curs. Aceasta…

- Grupul listat la Varsovia, care detine marcile Pepco si Dealz in Europa si Poundland in Marea Britanie, a declarat miercuri ca va deschide cel putin 400 de magazine noi in exercitiul financiar 2023/2024, in scadere de la 668 in 2022/23. Pepco a incheiat anul 2022/23 cu 4.629 de magazine. Pepco, care…

- ”Marile grupuri de retail poloneze continua sa se extinda pe piata romaneasca, astfel compania Wittchen, unul dintre cei mai importanti retaileri de genti si accesorii de calatorie si articole premium din piele, va deschide primul magazin din Romania in cadrul centrului comercial ParkLake din Bucuresti,…

- Fondul Monetar International (FMI) a anuntat, astazi, ca o echipa condusa de Jan Kees Martijn va face o vizita la Bucuresti, in perioada 25 septembrie-4 octombrie, pentru a analiza situatia economiei locale, in cadrul analizei anuale realizata de institutie. “O echipa a FMI condusa de domnul Jan Kees…