Analiză XTB: Frânarea abruptă a activităţii este posibil să fi condus la o scădere a economiei de până la 9% în trimestrul al doilea Analiza XTB: Franarea abrupta a activitatii este posibil sa fi condus la o scadere a economiei de pana la 9% in trimestrul al doilea O franare abrupta a activitatii este posibil sa fi condus la o scadere a economiei de pana la 9% in trimestrul II fata de trimestrul I din acest an si de 17% fata de anul anterior, arata o analiza a XTB Romania. "Economia românească a avut o dinamică abruptă în luna martie, cu o scădere de 4% venind după două luni de creştere, urmată de o adâncire a ritmului de scădere la -10% în aprilie (potrivit… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Economia romaneasca a avut o dinamica abrupta in luna martie, cu o scadere de 4% venind dupa doua luni de creștere, urmata de o adancire a ritmului de scadere la -10% in aprilie, arata analiza a XTB Romania, broker de instrumente derivate și companie de investiții listata pe Bursa de la Varșovia,…

- Romania va inregistra in acest an un deficit bugetar de 6,7% din PIB, iar contractia economica se va situa la final de an la 2,2% din Produsul Intern Brut, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Economia globala trece astazi printr-o criza nemaiintalnita in care a trebuit…

- Christine Lagarde le cere liderilor UE sa actioneze rapid, pe fondul "caderii dramatice" a economiei. CE propune un pachet de relansare de 750 mld. euro Presedinta Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, le-a spus vineri liderilor UE ca economia blocului comunitar inregistreaza…

- Situatia economica va depinde, in principal, de evolutiile in planul sanatatii publice si de succesiunea acestora, sustine Mugur Isarescu. Acesta precizeaza ca, pe termen lung, singura optiune viabila o reprezinta revenirea la o conduita "normala" de politica monetara, "constienti fiind insa…

- Economia romaneasca va inregistra o reducere severa a activitatii in trimestrul al doilea din acest an, de 14,4%, insa impactul asupra industriei prelucratoare in perioada mentionata va fi de circa 18%, iar declinul la fabricarea produselor textile si articolelor de imbracaminte, pielarie si industria…

- Economia va avea o contractie puternica anul acesta, dar revenirea va incepe din trimestrul 3 si toata lumea este de acord ca in 2021 vom avea o crestere puternica, de 4%-5%, a declarat, miercuri seara, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Sunt optimist, dar rational si moderat. Economia, da, trece printr-o…

- Șase cercetatori ai Facultații de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universitații Babeș-Bolyai din Cluj, printre care și un masterand, au lansat cea mai complexa platforma de monitorizare a efectelor economice ale pandemiei de COVID-19.

- OMV Petrom raporteaza un profit in scadere cu peste 40%, in T1. Compania estimeaza o scadere a cererii de carburanti aproape la jumatate, in trimestrul doi OMV Petrom estimeaza o scadere a cererii de carburanti cu 45% in al doilea trimestru din acest an si cu 20% pentru tot anul. Potrivit directorului…