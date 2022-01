Analiză: Piața auto în 2021 – Reînmatriculările au depășit înmatriculările de mașini noi și SH de import 2021 a inceput cu doua puncte de presiune majore pentru piața auto: pandemia și criza de materii prime, care s-a transformat pe parcurs, in criza semiconductorilor. “Punctele de fierbere” ale industriei producatoare de mașini au fost intreținute și de valul de scumpiri ale energiei electrice și gazelor naturale. Din a doua jumatate, anul 2021 a inceput sa arate din ce in ce mai dificil pentru piața auto. Criza semiconductorilor s-a agravat și au inceput sa apara intarzieri in livrarea modelelor noi de mașini. Timpul de așteptare a ajuns chiar și la un an. In paralel, cererea a inceput sa creasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

